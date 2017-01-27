Боевики атаковали Авдеевку (фото)

Минувшей ночью боевики нанесли удар по Авдеевке. Об этом сообает полиция Донецкой области.

"Под огонь попали улицы Лермонтова, Колосова и Тургенева, которые находятся на окраине города. В настоящее время зафиксированы повреждения шести домов, в которых пострадали окна, фасады, крыши и заборы. К счастью, мирные жители не пострадали", – пояснили в полиции.

Полиция квалифицировала обстрел по статье "Террористический акт".