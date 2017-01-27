Боевики атаковали Авдеевку (фото)
Противник активизировался и не прекращает обстрелы
Минувшей ночью боевики нанесли удар по Авдеевке. Об этом сообает полиция Донецкой области.
"Под огонь попали улицы Лермонтова, Колосова и Тургенева, которые находятся на окраине города. В настоящее время зафиксированы повреждения шести домов, в которых пострадали окна, фасады, крыши и заборы. К счастью, мирные жители не пострадали", – пояснили в полиции.
Полиция квалифицировала обстрел по статье "Террористический акт".
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