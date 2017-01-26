Боевики атаковали пограничников

Боевики обстреляли дорожный коридор "Донецк-Курахово" на линии разграничения. Об этом сообщает Госпогранслужба.

По информации ведомства, инцидет произошел вечером 25 января. На протяжении двух часов противник вел огонь из стрелкового оружия, подствольных гранатометов и минометов в направлении контрольного поста "Марьинка".

"Пропускные операции в КПВВ "Марьинка" на этом дорожном коридоре, в это время не осуществлялись. Пострадавших среди гражданского населения и персонала пограничного ведомства нет. Пограничники в ответ огонь не открывали", – пояснили в Госпогранслужбе.

Напомним, боевики применили реактивную артиллерию и вывели из строя военных.