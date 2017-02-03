Боевики атаковали пограничников
Противник обстрелял пункт пропуска "Марьинка"
Боевики обстреляли контрольный пункт пропуска "Марьинка" в Донецкой области. Как сообщает Госпогранслужба, инцидент произошел в четверг, 2 февраля.
"Обстрел был произведен из миномета и крупнокалиберного оружия. В результате были повреждена два модуля, в которых пограничники осуществляют пропускные операции", – пояснили пограничники.
Во время обстрелов граждане и транспортные средства в пункте пропуска отсутствовали. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.
Напомним, за минувшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военных.
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