Боевики атаковали пограничников

Боевики обстреляли контрольный пункт пропуска "Марьинка" в Донецкой области. Как сообщает Госпогранслужба, инцидент произошел в четверг, 2 февраля.

"Обстрел был произведен из миномета и крупнокалиберного оружия. В результате были повреждена два модуля, в которых пограничники осуществляют пропускные операции", – пояснили пограничники.

Во время обстрелов граждане и транспортные средства в пункте пропуска отсутствовали. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военных.