Боевики атаковали пограничников

Инцидент произошел в Донецкой области. Несколько гранат разорвалось в нескольких десятках метров от блокпоста

Боевики обстреляли контрольный пункт пропуска "Марьинка". По информации Госпогранслужбы, инцидент произошел вечером 7 февраля.

"Российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия и гранатометов по блокпосту "Марьинка", где несут службу пограничники совместно с военнослужащими Вооруженных сил. Несколько гранат разорвалось в нескольких десятках метров от блокпоста", – отметили в ведомстве.

В результате обстрелов пострадавших нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе были ранены шестеро украинских военных.