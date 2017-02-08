Боевики атаковали пограничников
Инцидент произошел в Донецкой области. Несколько гранат разорвалось в нескольких десятках метров от блокпоста
Боевики обстреляли контрольный пункт пропуска "Марьинка". По информации Госпогранслужбы, инцидент произошел вечером 7 февраля.
"Российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия и гранатометов по блокпосту "Марьинка", где несут службу пограничники совместно с военнослужащими Вооруженных сил. Несколько гранат разорвалось в нескольких десятках метров от блокпоста", – отметили в ведомстве.
В результате обстрелов пострадавших нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.
Напомним, за минувшие сутки на Донбассе были ранены шестеро украинских военных.
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