Боевики атаковали пограничников

Сегодня, 10:06

Инцидент произошел в Донецкой области. Несколько гранат разорвалось в нескольких десятках метров от блокпоста

Боевики обстреляли пункт пропуска. Фото: AFP
Боевики обстреляли пункт пропуска. Фото: AFP

Боевики обстреляли контрольный пункт пропуска "Марьинка". По информации Госпогранслужбы, инцидент произошел вечером 7 февраля.

"Российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия и гранатометов по блокпосту "Марьинка", где несут службу пограничники совместно с военнослужащими Вооруженных сил. Несколько гранат разорвалось в нескольких десятках метров от блокпоста", – отметили в ведомстве.

В результате обстрелов пострадавших нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе были ранены шестеро украинских военных. 
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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