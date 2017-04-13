Боевики атаковали украинских пограничников

Сегодня, 09:40

Противник в очередной раз обстрелял пункт пропуска "Марьинка"

Боевики обстреляли пункт пропуска &quot;Марьинка&quot;. Фото: AFP
Боевики обстреляли пункт пропуска "Марьинка". Фото: AFP

Боевики обстреляли дорожный коридор "Донецк-Курахово" и пункт пропуска "Марьинка" на линии разграничения. Об этом сообщает Госпогранслужба.

По данным ведомства, инцидент произошел вчера вечером,  при этом противник применил гранатомет и миномет.

"Пострадавших среди гражданского населения и персонала Госпогранслужбы нет. Пограничники в ответ огонь не открывали", – отметили в ведомстве.

Напомним, за минувшие сутки боевики 61 раз нарушили режим прекращения огня.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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