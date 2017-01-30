Боевики бегут в Россию

Сегодня, 09:51

В рядах противника ухудшаются социально-бытовые условия

Боевики пытаются бежать в РФ. Фото: AFP
Боевики пытаются бежать в РФ. Фото: AFP

За последние два месяца в связи с ухудшением социально-бытовых условий фиксируется резкое увеличение численности сотрудников "органов внутренних дел" и боевиков так называемой "ДНР", которые пишут рапорты на увольнение. Об этом сообщает военный эксперт Дмитрий Тымчук.

"Существенная часть уволившихся и дезертиров пытаются выехать в Россию, в связи с чем пограничными органами РФ усилены меры по фильтрации жителей т.н. "ДНР", пересекающих границу – прохождение проверки может длиться больше 10 часов. У российских пограничников находятся списки дезертиров из военных подразделений т.н. "ДНР", – рассказал эксперт.

Напомним, 29 января утром боевики начали проводить активные штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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