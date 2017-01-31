Боевики бросили в бой калек

Незаконные вооруженные формирования, орудующие на востоке Украины, несут существенные потери. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, командование боевиков вынуждено пополнять ряды за счет калек.

"Командованием 1 АК (армейский корпус т.н. "ДНР". – Ред.) ВС РФ принято решение о приеме на службу лиц, имеющих травмы и увечья, которые не мешают выполнению задач во время боевых действий. 30 января в Донецкую клиническую больницу Калинина поступило указание срочно выписать больных военнослужащих, которые были госпитализированы на прошлой неделе", – говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки позиции украинских военных на Донбассе были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы. Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки.

Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду.

Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.