Боевики бросили в бой калек

Сегодня, 14:05

Пополнять свои ряды противнику больше некем

Боевики пытаются восполнить потери. Фото: AFP
Боевики пытаются восполнить потери. Фото: AFP

Незаконные вооруженные формирования, орудующие на востоке Украины, несут существенные потери. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, командование боевиков вынуждено пополнять ряды за счет калек.

"Командованием 1 АК (армейский корпус т.н. "ДНР". – Ред.) ВС РФ принято решение о приеме на службу лиц, имеющих травмы и увечья, которые не мешают выполнению задач во время боевых действий. 30 января в Донецкую клиническую больницу Калинина поступило указание срочно выписать больных военнослужащих, которые были госпитализированы на прошлой неделе", – говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки позиции украинских военных на Донбассе были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы. Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки.

Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду.

Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.
травмы, боевики, потери, ДНР, на востоке Украины, Минобороны Украины
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Боевики бросили в бой калек". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Павел Жебривский. Фото: Facebook / zhebrivskyi

К эвакуации готовы: Жебривский рассказал о текущей ситуации в Авдеевке

Сегодня, 13:23

По словам главы ОВГА, в Авдеевку постоянно подвозят дополнительные элетрогенераторы и полевые кухни, а еду готовят на стадионе "Химик"

Донбасс

Ситуация обостряется. Фото: AFP

Самые горячие точки Донбасса 31 января: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 12:58

Украинская сторона понесла потери - есть погибшие

Украина

Светлана Залищук. Фото: Facebook

Раду призывают провести экстренное заседание в связи с ситуацией в Авдеевке

Сегодня, 12:56

Депутат Залищук обратилась к спикеру и депутатам с призывом рассмотреть возможность созыва внеочередного заседания Рады

Донбасс

Разрушенные дома в Авдеевке. Фото: twitter

Авдеевка в огне: ситуация в городе из первых уст

Сегодня, 12:42

Дома остались без тепла, противник атакует, но украинские бойцы мужественно отбивают наступление

Донбасс

По данным источников, в морги Донецка доставлены тела 80 российских военных и боевиков. Фото: AFP

Обострение в Авдеевке: Морги завалены телами российских военных и боевиков - Шкиряк

Сегодня, 12:19

Рядовые боевики паникуют и возмущаются действиями своих кураторов из РФ, сообщил советник главы МВД

Донбасс

Обстрел Авдеевки продолжается. Фото: Союз "Народная память"

Авдеевка в огне: идет обстрел из тяжелого вооружения

Сегодня, 12:15

Коммунальщики ждут режима тишины, но боевики все не умолкают

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования