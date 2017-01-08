Боевики "ДНР" ограничили ввоз продуктов с украинской стороны

В так называемой "ДНР" ограничен ввоз продуктов гражданами с украинской стороны до 50 килограмм на одного человека, – передает "Корреспондент". Как сказано в отчете СММ ОБСЕ, в ноябре прошлого года максимально допустимый вес продуктов, разрешенный для ввоза на неподконтрольные Киеву территории Донбасса, был увеличен с 50 до 75 кг на одного человека.



Однако позже на блокпосту так называемой "ДНР" наблюдатели ОБСЕ зафиксировали несколько автомобилей в очереди на въезд и выезд. "Вооруженный представитель "ДНР" рассказал миссии, что каждый гражданин не может провезти более 50 кг продуктов в подконтрольные "ДНР" районы", – сказано в сообщении организации.



Ранее боевики получили военную помощь из РФ.