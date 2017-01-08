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Боевики "ДНР" ограничили ввоз продуктов с украинской стороны http://www.segodnya.ua/img/article/7862/57_main.1483824881.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/57_tn.1483824881.jpg Донбасс Одному человеку можно провести не более 50 кг продовольствия

Боевики "ДНР" ограничили ввоз продуктов с украинской стороны

Сегодня, 00:01

Одному человеку можно провести не более 50 кг продовольствия

Миссия ОБСЕ на Донбассе. Фото: facebook.com/oscesmm
Миссия ОБСЕ на Донбассе. Фото: facebook.com/oscesmm

В так называемой "ДНР" ограничен ввоз продуктов гражданами с украинской стороны до 50 килограмм на одного человека, – передает "Корреспондент". Как сказано в отчете СММ ОБСЕ, в ноябре прошлого года максимально допустимый вес продуктов, разрешенный для ввоза на неподконтрольные Киеву территории Донбасса, был увеличен с 50 до 75 кг на одного человека.

Однако позже на блокпосту так называемой "ДНР" наблюдатели ОБСЕ зафиксировали несколько автомобилей в очереди на въезд и выезд. "Вооруженный представитель "ДНР" рассказал миссии, что каждый гражданин не может провезти более 50 кг продуктов в подконтрольные "ДНР" районы", – сказано в сообщении организации.

Ранее боевики получили военную помощь из РФ.
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