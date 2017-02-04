Боевики "ДНР" сняли запрет на использование оружия больших калибров – экс-глава боевиков "Востока"

Боевики так называемой "ДНР" отказались от любых ограничений в использовании калибров и типов вооружений. Об этом в интервью российскому изданию ukraina.ru заявил бывший секретарь "госбезопасности "ДНР" и экс-глава боевиков "Востока" Александр Ходаковский.

По его словам, ситуация на позициях под Авдеевкой остается неизменной. "На самой горячей точке под Авдеевкой — это промзона и тот участок местности, на котором разгорелись основные интенсивные бои — сейчас наступила определенная стабилизация. Ни они (ВСУ — ред.) не могут дальше продвинуться, ни мы ("ДНР" – ред.) не можем оттеснить их оттуда, где они находятся. Интенсивная артобработка, применение всего того, что находится на передовой линии, работа с дальних позиций — все это летает над мирными кварталами города Донецка и в одну, и в другую сторону", – пояснил он.

Также он отметил, что сейчас снят запрет на использование оружия больших калибров, запрещенных к использованию минскими соглашениями. "Повторяю: сейчас отказались от любых ограничений в плане калибров и типов вооружений. Поэтому ситуация пока не меняется, все было локализовано в одной точке, но артиллерия бьет со всех направлений и по всем направлениям", – сказал он.

Напомним, в районе Авдеевки уже седьмой день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. На данный момент из города эвакуированы около трех сотен человек.