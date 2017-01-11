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Боевики гибнут десятками и дезертируют http://www.segodnya.ua/img/article/7871/37_main.1484125524.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/37_tn.1484125524.jpg Донбасс В рядах противника продолжает ухудшаться обстановка

Боевики гибнут десятками и дезертируют

Сегодня, 11:03

В рядах противника продолжает ухудшаться обстановка

У боевиков ухудшается обстановка. Фото: AFP
У боевиков ухудшается обстановка. Фото: AFP

В рядах боевиков на востоке Украины увеличивается количество случаев дезертирства и самоубийств. Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, подобные случаи происходят из-за физической и морально-психологической перегрузки боевиков.

"В подразделениях 11 отдельного мотострелкового полка продолжает работать комиссия, которой уже обнаружено более двадцати фактов сокрытия командованием полка гибели и увечий, которые произошли в этом году", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали, что подобным образом обстоят дела и в рядах боевиков на оккупированной территории Луганской области.

"10 января в 7 отдельной мотострелковой бригаде 2 самовольно покинули место службы десять военнослужащих подразделения противовоздушной обороны. В артиллерийском подразделении бригады в результате нарушения правил безопасности во время разгрузки боеприпасов получили тяжелые травмы пять военнослужащих", – отметили в ведомстве.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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