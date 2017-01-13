Боевики готовят к бою резервные тактические группы

В самопровозглашенной "ДНР" командирам бригад приказано провести "внезапные проверки" боеготовности резервных тактических групп и о результатах доложить по команде. Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Тымчук.

По его информации, также дано указание продолжить накопление материально-технических средств для обеспечения действий этих групп и организовать "особый учет и контроль" за ними.

"Также приказано провести проверку наличия и условий хранения НЗ, в случае недостачи – выделить из текущего довольствия, что вызвало у рядя командиров недовольство", – констатирует Тымчук.

Напомним, за минувшие сутки боевики 78 раз нарушили режим прекращения огня.