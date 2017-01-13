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Боевики готовят к бою резервные тактические группы http://www.segodnya.ua/img/article/7878/93_main.1484299235.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/93_tn.1484299235.jpg Донбасс На оккупированных территориях начались внеплановые проверки

Боевики готовят к бою резервные тактические группы

Сегодня, 11:18

На оккупированных территориях начались внеплановые проверки

Боевики готовят резервные группы. Фото: AFP
Боевики готовят резервные группы. Фото: AFP

В самопровозглашенной "ДНР" командирам бригад приказано провести "внезапные проверки" боеготовности резервных тактических групп и о результатах доложить по команде. Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Тымчук.

По его информации, также дано указание продолжить накопление материально-технических средств для обеспечения действий этих групп и организовать "особый учет и контроль" за ними.

"Также приказано провести проверку наличия и условий хранения НЗ, в случае недостачи – выделить из текущего довольствия, что вызвало у рядя командиров недовольство", – констатирует Тымчук.

Напомним, за минувшие сутки боевики 78 раз нарушили режим прекращения огня.
Донбасс, проверки, боевики, контроль, недовольство, ДНР
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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