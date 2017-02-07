Боевики готовятся к эвакуации и боям

В самопровозглашенной "ДНР" продолжается мобилизация всех "силовых" структур. Об этом сообщает военный эксперт Дмитрий Тымчук.

По его информации, в связи с этим из отпусков были отозваны все боевики, подразделения приведены в полную боевую готовность.

"Все военизированные формирования и подразделения "полиции" и "МГБ" переведены на казарменное положение по месту несения службы до особого распоряжения. В академии "МВД ДНР" проведены мероприятия по подготовке к эвакуации. Активно проводится работа с лицами, которые ранее уволились из "правоохранительных органов" и военных формирований, с требованиями к возвращению на службу", – пояснил эксперт.

Кроме того, добавил Тымчук, в органы "местного самоуправления" Горловки, Енакиево и Дебальцево из Донецка поступило указание по подготовке к возможной эвакуации.

Напомним, боевики обстреляли Курдюмовку: погиб подросток.