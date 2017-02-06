Боевики используют запрещенные минскими договоренностями вооружения – Климпуш-Цинцадзе

По ее словам, все те действия, которые имели место в Авдеевке, могут быть квалифицированы, как военное преступление

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что за прошедшую неделю в районе Авдеевки (Донецкая обл.) из-за обстрелов боевиков 15 военнослужащих Вооруженных сил Украины и 3 мирных жителя погибли.

"За прошлую неделю с 29 января по 4 февраля мы потеряли 15 украинских военных, потеряли 3 гражданских, более 100 военных были ранены и 9 гражданских были ранены также", – сказала вице-премьер в ходе своего выступления на заседании комитета по вопросам безопасности и обороны Европейского парламента в Брюсселе в понедельник.

По ее словам, боевики используют запрещенные Минскими договоренностями виды вооружения и размещают артиллерию в жилых кварталах Донецка.

"Особенно беспокоящим является тот факт, что пророссийские боевики не давали возможности восстановить электроснабжение города, и была угроза экологической и гуманитарной катастрофы… Мы думаем, что все те действия, которые имели место в Авдеевке, могут быть квалифицированы, как военное преступление и серьезное нарушение Женевской конвенции 1949 года", – подчеркнула украинский вице-премьер.

Ранее президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что обострение ситуации в Авдеевке снова напомнило о вызовах, которые несет агрессия России на востоке Украины.

Напомним, в районе Авдеевки уже девятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной.

Напомним, в районе Авдеевки уже девятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной.