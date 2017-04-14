Боевики испугались праздников

Противник усилил контроль в пунках пропуска со стороны оккупированных территорий

Руководство самопровозглашенной "ДНР" приказало усилить контроль и фильтрационные мероприятия в контрольных пунктах въезда-выезда со "своей" стороны. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

По данным ИС, боевики оправдывают это решение "опасностью проникновения украинских диверсантов перед и в ходе пасхальных праздников".

"Одновременно, после проведенного совещания с представителями руководства "МВД" и "МО ДНР", было отклонено предложение о введении "особого режима" работы КПВВ в предпраздничные и праздничные дни", – констатировали эксперты.

Напомним, за минувшие сутки боевики 65 раз нарушили режим прекращения огня.