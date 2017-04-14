Боевики испугались праздников

Сегодня, 09:49

Противник усилил контроль в пунках пропуска со стороны оккупированных территорий

Боевики испугались праздников. Фото: AFP
Боевики испугались праздников. Фото: AFP

Руководство самопровозглашенной "ДНР" приказало усилить контроль и фильтрационные мероприятия в контрольных пунктах въезда-выезда со "своей" стороны. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

По данным ИС, боевики оправдывают это решение "опасностью проникновения украинских диверсантов перед и в ходе пасхальных праздников".

"Одновременно, после проведенного совещания с представителями руководства "МВД" и "МО ДНР", было отклонено предложение о введении "особого режима" работы КПВВ в предпраздничные и праздничные дни", – констатировали эксперты.

Напомним, за минувшие сутки боевики 65 раз нарушили режим прекращения огня.
МВД, стороны, руководство, предложение, ДНР, кпвв
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Боевики испугались праздников". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

На Донбассе заменили Россиян. Фото: AFP

На Донбассе внезапно сменили российских советников

Сегодня, 09:38

Причина таких действий в рядах противника остается неясной

Донбасс

Дончане не хотят бросать стариков и жилье. Фото: AFP

Три года войны: как конфликт на Донбассе изменил жизни людей

Сегодня, 07:10

С приходом боевых действий многие научились жить по-новому - под обстрелами, в условиях нищеты и постоянного страха

Донбасс

Боевик на Донбассе. Фото: AFP

"Минимум 50 человек в день": командир боевиков признался в масштабных потерях

Сегодня, 06:46

Ходаковский призвал боевиков привлекать в незаконные вооруженные формирования собранных на учения "потенциальных ополченцев" и активно набирать "добровольцев"

Донбасс

Мужчина предлагал взятку за проезд по лже-паспорту. Фото: Госпогранслужба

Гражданин Украины пытался пересечь блокпост "Марьинка" по паспорту "ДНР"

Вчера, 16:10

За свободный проезд мужчина предлагал пограничникам 100 долларов

Донбасс

В рядах противника процветают воровство и махинации. Фото: AFP

Боевикам еду готовят "мертвые души"

Вчера, 12:07

При этом сами "вояки" разворовывают все что можно

Донбасс

Боевик застрелил молодого человека. Фото: AFP

На Донбассе боевик застрелил парня

Вчера, 10:52

Трагедия произошла на оккупированных территориях под Мариуполем

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования