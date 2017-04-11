Боевики из БМП и минометов обстреляли Новотроицкое

Обстрел окраин Новотроицкого начался среди бела дня, большинство жителей в это время работали на своих огородах

Под огнем жилые кварталы. Из БМП и минометов боевики палили по Новотроицкому. В домах жителей выбиты окна, повреждены крыши. Под снайперским и артиллерийским огнем противника и опорные пункты армейцев.

Обстрел окраин Новотроицкого начался среди бела дня. Большинство жителей в это время работали на своих огородах. Боевики вели огонь из минометов и БМП. В результате обстрела повреждено 10 домов.

Как отмечают в ВСУ, сейчас продолжаются обстрелы и провокации сеператистов в сторону наших позиций. Стреляют как снайпера, так и пулеметчики. Также слышны разрывы от СПГ и РПГ.

Минувшей ночью боевики обстреляли позиции украинских военных из самоходных артиллерийских установок и минометов. В течение 3-х часов по опорным пунктам армейцев противник выпустил десятки снарядов. Обстрелы продолжаются и днем.