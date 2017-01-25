Боевики из "Градов" обстреляли Красногоровку

Вчера, 20:45

По мирным жителям выпустили по меньшей мере 4 ракеты

.rbc.ua
.rbc.ua

Боевики из реактивных систем залпового огня"Град-П" обстреляли Красногоровку, по мирным жителям было выпущено по меньшей мере четыре ракеты. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Сегодня, 25 января, российско-оккупационные войска в очередной раз грубо нарушили минские договоренности. Около 15 часов украинский населенный пункт Красногоровка был обстрелян с применением реактивных установок Град "П". По мирным жителям Украины было выпущено по меньшей мере четыре ракеты", – отмечается в сообщении.

При этом отмечается, что обстрел длился 40 минут. Жертв среди мирного населения нет.

Как сообщалось, всего 25 января по состоянию на 17:00 боевики 21 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции.
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