Боевики из тяжелой артиллерии "накрывают" позиции ВСУ – штаб

Сегодня, 19:49

Боевики 40 раз обстреляли позиции ВСУ с начала суток, в основном на донецком и мариупольском направлениях

Боевики обстреливают позиции ВСУ из артиллерии. Фото: AFP
Боевики обстреливают позиции ВСУ из артиллерии. Фото: AFP

С начала суток и вплоть до 18.00 6 февраля боевики осуществили 40 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины и населенных пунктов на Донбассе, один военнослужащий ВСУ получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба спецоперации.

В частности, на Донецком направлении из 152 миллиметровой артиллерии, танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики неоднократно обстреливали позиции ВСУ в районе Авдеевки. Также по Авдеевке и Каменцу огонь вели снайперы боевиков. Кроме того, под обстрелы попали Луганское, Опытное и Зайцево.

"На Мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии, гранатометов и минометов различных калибров российские оккупанты обстреляли Новогригорьевку, Лебединское, Широкино и Маринку. По Широкино огонь вел танк, а по Новотроицкому – крупнокалиберные пулеметы", – говорится в сообщении.

На Луганском направлении по Новозвановке огонь также вел танк, а из гранатометов обевики обстреливали Желтое и Крымское.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке Объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.
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