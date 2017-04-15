Боевики "ЛНР" испытали "Змея Горыныча"

Пуски проводились как из машин УР-77, так и из установок, смонтированных на базе тягачей МТ-ЛБ и автомобилей "КамАз" и "Урал"

Луганские боевики провели испытания установки разминирования, в том числе УР-77, известной как "Змей Горыныч". Об этом сообщает один из сепаратистских сайтов.

"На полигоне "Успенский" инженерно-саперными подразделениями Народной милиции проводились практические пуски зарядов разминирования", – сообщил командир так называемого "отделения инженерно-саперной роты отдельного казачьего полка Народной милиции" сержант Владимир Шапошников. Он отметил, что пуски проводились как из машин УР-77, так и из установок, смонтированных на базе тягачей МТ-ЛБ и автомобилей "КамАз" и "Урал". "Все пуски зарядов, осуществленные в ходе занятий, прошли успешно, – добавил он.

Шапошников рассказал, что "народная милиция" продолжает восстанавливать украинскую технику, в том числе установки разминирования, захваченные в качестве трофеев в 2014-2015 годах.