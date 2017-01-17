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Боевики массово бегут – разведка http://www.segodnya.ua/img/article/7889/46_main.1484646714.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/46_tn.1484646714.jpg Донбасс В рядах противника зафиксированы многочисленные случаи дезертирства, которые пытаются скрыть командиры

Боевики массово бегут – разведка

Сегодня, 11:49

В рядах противника зафиксированы многочисленные случаи дезертирства, которые пытаются скрыть командиры

Боевики массово дезертируют. Фото: AFP
Боевики массово дезертируют. Фото: AFP

Среди боевиков растут случаи дезертирства. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украиныю

В частности, по данным ведомства, по состоянию на 17 января в 6 отдельном мотострелковом полку (Кадиевка) до 80 боевиков самовольно оставили свои подразделения.

"Однако, реальное число дезертиров в полку значительно больше. С целью сокрытия данного факта от российского оккупационного командования командиром 6 омсп принято решение при подготовке сведений указывать дезертиров как находящимися в отпусках или уволенными со службы", – отметили в разведке.

Напомним, на Донбассе боевики устроили кровавые разборки с российским спецназом.

 
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Авторы:

Степан Сыч, Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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