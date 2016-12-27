Боевики могут устроить провокации на новогодние праздники – Турчинов

Секретарь СНБО ввиду постоянных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе подчеркнул, что не существует иной альтернативы, как защищать Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов допускает возможность провокаций со стороны боевиков на новогодние праздники. Об этом он сказал журналистам после торжественного вручения сертификатов и ключей от квартир 58 семьям военнослужащих и ветеранов Национальной гвардии в Новых Петровцах на Киевщине.

"Я могу прогнозировать, что будут провокации, и всегда, вы можете проанализировать события, которые происходили на фронте, начиная с начала 2014 года, как раз особенно на праздники, как раз на христианские праздники, у них, видимо, что-то изнутри рвет наружу, что они пытаются совершать провокации, грязь, кровь", – заявил Турчинов.

Секретарь СНБО ввиду постоянных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе подчеркнул, что не существует иной альтернативы, как защищать Украину.

Он отметил, что объявление о перемирии после последних переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске не выполняется российской стороной.

"К большому сожалению, решение, которое было принято относительно объявления перемирия с учетом этих больших праздников – Рождества, Нового года, чтобы можно было хотя бы во время этих праздников не терять жизни наших военных офицеров, солдат, для того, чтобы хотя бы была тишина в тех населенных пунктах, вдоль линии разграничения, но, к большому сожалению, российские гибридные войска не собираются выполнять все договоренности", – подчеркнул Турчинов.

По словам секретаря СНБО, "с первого дня, наступившего после провозглашения перемирия, продолжался обстрел".

Как сказал Турчинов, раньше, когда объявлялось перемирие, значительное сокращение количества обстрелов сохранялось хотя бы неделю.

Ранее Александр Турчинов заявил, что 2017 год станет переломным в освобождении оккупированной территории Донбасса.