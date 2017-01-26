Боевики мощно обстреливают Красногоровку и Мариуполь (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 20:19

Бойцы убеждены – противник целился в гражданских


От взрывов содрогаются жители Мариуполя. Канонада слышна во всех районах города. Пресс-офицер рассказал Событиям, что боевики уже выпустили сотни тяжелых мин и десятки артиллерийских снарядов. Накануне ж доставалось жителям Красногоровки. Там применяли Грады.

Стрелять по Красногоровке боевики начали в три часа дня.

Бойцы убеждены – противник целился в гражданских.

 "Первый был пристрелочный, потом два по той же самой наводке и еще два сверху, то есть они кассету выпустили", – говорит Анатолий, военнослужащий ВСУ.

 "Один из снарядов Града не долетел до жилого дома, всего 10 метров. От взрыва в окнах этой пятиэтажки вылетели стекла. Уже шестой раз с начала войны", – жалуется Виктория Малосвитная.

Когда началась атака, Светлана с мужем были в другом конце поселка. Домой вернулись лишь утром.

"Двери разбиты, все разбито, ремонт сделали... мебель вся пропала", – показывает Вячеслав, житель Красногоровки.

Ночью боевики выпустили больше двух сотен снарядов. Снаряд попал в укрытие, где были Стас с товарищами.

"Мы сидели, получается, ниже этажом и он в верхний попал. Штукатурка осыпалась, громко было, вспышка яркая. Полметра ниже и все, я б уже с вами сейчас не стоял", – говорит Стас, военнослужащий ВСУ.

На замерзшем озере – три лунки, каждая по 15 метров в диаметре. Следы от снарядов, словно под линейку.

"Так ровно и так скучно – это говорит о профессионализме стрелявших в нас людей, поэтому бывшие шахтеры и трактористы на такое не способны. Людей этому обучают годами", – отметил  Иван, военнослужащий ВСУ.

Тихой ночи украинские бойцы не ждут, и уверяют: готовы ко всему.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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