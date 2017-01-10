Боевики на Донбассе массово бегут

В соединениях и частях боевиков увеличивается количество случаев дезертирства и самовольного оставления места службы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, рассказали в разведке, 9 января во время внезапной проверки в Макеевке обнаружено до 30 случаев самовольного оставления воинской части помимо зафиксированных "официально".

Напомним, за минувшие сутки боевики 46 раз нарушили режим прекращения огня.