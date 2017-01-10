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Боевики на Донбассе массово бегут http://www.segodnya.ua/img/article/7867/85_main.1484041732.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/85_tn.1484041732.jpg Донбасс В рядах противника продолжает ухудшаться обстановка

Боевики на Донбассе массово бегут

Сегодня, 11:46

В рядах противника продолжает ухудшаться обстановка

Боевики бегут. Фото: AFP
Боевики бегут. Фото: AFP

В соединениях и частях боевиков увеличивается количество случаев дезертирства и самовольного оставления места службы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, рассказали в разведке, 9 января во время внезапной проверки в Макеевке обнаружено до 30 случаев самовольного оставления воинской части помимо зафиксированных "официально".

Напомним, за минувшие сутки боевики 46 раз нарушили режим прекращения огня.
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Авторы:

Степан Сыч, Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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