Боевики на Донбассе отказываются воевать

В подразделениях "7 отдельной мотострелковой бригады" боевиков, понесших значительные потери на "Светлодарской дуге", ищут кандидатов на военную службу. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Однако, по данным ведомства, желающие вступить в ряды бригады соглашаются проходить службу исключительно в подразделениях обеспечения и категорически против назначения в состав боевых подразделений.

"Таким образом, основным источником комплектования личным составом боевых подразделений остаются вербовочные центры на территории РФ, в том числе в городах Курск, Ростов-на-Дону, Новочеркасск", – отметили в разведке.