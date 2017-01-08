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Боевики на Донбассе отказываются воевать http://www.segodnya.ua/img/article/7863/53_main.1483880038.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/53_tn.1483880038.jpg Донбасс Ряды противника пополняются за счет "понаехавших"

Боевики на Донбассе отказываются воевать

Сегодня, 14:51

Ряды противника пополняются за счет "понаехавших"

Боевики не хотят воевать. Фото: AFP
Боевики не хотят воевать. Фото: AFP

В подразделениях "7 отдельной мотострелковой бригады" боевиков, понесших значительные потери на "Светлодарской дуге", ищут кандидатов на военную службу. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Однако, по данным ведомства, желающие вступить в ряды бригады соглашаются проходить службу исключительно в подразделениях обеспечения и категорически против назначения в состав боевых подразделений.

"Таким образом, основным источником комплектования личным составом боевых подразделений остаются вербовочные центры на территории РФ, в том числе в городах Курск, Ростов-на-Дону, Новочеркасск", – отметили в разведке.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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