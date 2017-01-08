Боевики на Донбассе подорвали сами себя
В рядах противника царит неразбериха
В частях и подразделениях так называемого "2 армейского корпуса "ЛНР" отмечается отсутствие взаимодействия между подразделениями. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Так, по данным ведомства, 7 января боевики из 7 отдельной мотострелковой бригады при выдвижении на боевые позиции попали на минное поле, накануне был установлен саперами этой же бригады.
Напомним, боевики на Рождество обстреляли оккупированный Харцызск: есть жертвы.
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