Боевики на Донбассе применили "Грады" и танки: военные несут потери
На протяжении дня противник нарушал перемирие на всех направлениях
Начиная с полуночи четверга боевики 31 раз нарушили режим перемирия. Об этом сообщает Штаб военной операции.
На Мариупольском направлении из минометов различных калибров противник обстреливал Лебединское, Красногоровку, Талаковку, Широкино и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия – Широкино, Новогригорьевку и Павлополь. По Широкино также огонь вел танк, а по Новотроицкому – снайпер.
На Луганском направлении боевики из "Градов" открыли огонь по Новозвиновке, выпустив в сторону украинских позиций 20 снарядов. Водяное и Попасную обстреляли из 82 миллиметровых минометов.
На Донецком направлении под огонь 82 миллиметровых минометов и гранатометов попали Авдеевка и Новозвановка.
В результате сегодняшних обстрелов один украинский боец погиб.
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