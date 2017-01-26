Боевики на Донбассе применили "Грады" и танки: военные несут потери

Вчера, 18:18

На протяжении дня противник нарушал перемирие на всех направлениях

Боевики продолжают атаковать. Фото: AFP
Боевики продолжают атаковать. Фото: AFP

Начиная с полуночи четверга боевики 31 раз нарушили режим перемирия. Об этом сообщает Штаб военной операции.

На Мариупольском направлении из минометов различных калибров противник обстреливал Лебединское, Красногоровку, Талаковку, Широкино и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия – Широкино, Новогригорьевку и Павлополь. По Широкино также огонь вел танк, а по Новотроицкому – снайпер.

На Луганском направлении боевики из "Градов" открыли огонь по Новозвиновке, выпустив в сторону украинских позиций 20 снарядов. Водяное и Попасную обстреляли из 82 миллиметровых минометов.

На Донецком направлении под огонь 82 миллиметровых минометов и гранатометов попали Авдеевка и Новозвановка.

В результате сегодняшних обстрелов один украинский боец погиб.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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