Боевики на Донбассе применили "Грады" и танки: военные несут потери

На протяжении дня противник нарушал перемирие на всех направлениях

Начиная с полуночи четверга боевики 31 раз нарушили режим перемирия. Об этом сообщает Штаб военной операции.

На Мариупольском направлении из минометов различных калибров противник обстреливал Лебединское, Красногоровку, Талаковку, Широкино и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия – Широкино, Новогригорьевку и Павлополь. По Широкино также огонь вел танк, а по Новотроицкому – снайпер.

На Луганском направлении боевики из "Градов" открыли огонь по Новозвиновке, выпустив в сторону украинских позиций 20 снарядов. Водяное и Попасную обстреляли из 82 миллиметровых минометов.

На Донецком направлении под огонь 82 миллиметровых минометов и гранатометов попали Авдеевка и Новозвановка.

В результате сегодняшних обстрелов один украинский боец погиб.