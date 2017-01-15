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Боевики на Донбассе применили ракетные комплексы http://www.segodnya.ua/img/article/7884/3_main.1484497678.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/3_tn.1484497678.jpg Донбасс Противник применил против военных самое разное вооружение

Боевики на Донбассе применили ракетные комплексы

Сегодня, 18:25

Противник применил против военных самое разное вооружение

Боевики применили ракетные комплексы. Фото: AFP
Боевики применили ракетные комплексы. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

На Мариупольском направлении из 120 миллиметровых минометов боевики обстреливали Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Павлополь, Гнутово, Широкино и Красногоровку. Также по Широкино и Марьинке огонь вел снайпер.

На Луганском направлении под огонь 120 миллиметровых минометов попало Троицкое, а Золотое – противотанковых ракетных комплексов оккупанты обстреляли Золотое.

На Донецком из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Зайцево, Авдеевку и Верхнеторецкое.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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