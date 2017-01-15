Боевики на Донбассе применили ракетные комплексы
Противник применил против военных самое разное вооружение
За минувшие сутки боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.
На Мариупольском направлении из 120 миллиметровых минометов боевики обстреливали Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Павлополь, Гнутово, Широкино и Красногоровку. Также по Широкино и Марьинке огонь вел снайпер.
На Луганском направлении под огонь 120 миллиметровых минометов попало Троицкое, а Золотое – противотанковых ракетных комплексов оккупанты обстреляли Золотое.
На Донецком из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Зайцево, Авдеевку и Верхнеторецкое.
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