Боевики на Донбассе разочаровали российских военных

В формированиях так называемых "Л/ДНР" ведет проверку комиссия из штаба 8-й армии ВС РФ. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

По данным ИС, проверяется наличие, состояние, порядок учета и хранения вооружения и военной техники, материально-технических средств, укомплектованность личным составом, а также состояние боевой готовности соединений и частей обоих "армейских корпусов".

"По результатам работы комиссии, в "4-й омсбр "ЛНР" выявлены факты низкой боевой и мобилизационной готовности, а также разворовывания финансовых и материально-технических средств. Аналогичная ситуация фиксируется в "9-м ошмп мп" (Новоазовск) и "11-м омсп" (Макеевка) "1-го АК ДНР". Комиссией рассматривается вопрос отстранения от своих должностей и привлечения к уголовной ответственности ряда командиров и должностных лиц", – рассказали эксперты.

Напомним, за минувшие сутки боевики на Донбассе уменьшили количество обстрелов, а также не применяли минометы и другое тяжелое вооружение.