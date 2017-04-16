Боевики на Донбассе скрывают гибель сослуживцев, чтоб присваивать их зарплаты

Сегодня, 14:57

Главари боевиков "ДНР" скрывают факты незаконного захоронения подчиненных

Боевики скрывают потери. Фото: РБК-Украина
Боевики скрывают потери. Фото: РБК-Украина

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что на Донбассе командиры боевиков скрывают факты гибели подчиненных с целью присвоения себе их зарплат и имущества.

Об этом ГУР сообщает в Facebook.

"В подразделениях 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК выявлены факты сокрытия российским командным составом гибели и незаконного захоронения подчиненных военнослужащих для дальнейшего присвоения их заработной платы и имущества по всем видам текущего обеспечения", – говорится в сообщении.
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