Боевики на Донбассе скрывают гибель сослуживцев, чтоб присваивать их зарплаты

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что на Донбассе командиры боевиков скрывают факты гибели подчиненных с целью присвоения себе их зарплат и имущества.

Об этом ГУР сообщает в Facebook.

"В подразделениях 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК выявлены факты сокрытия российским командным составом гибели и незаконного захоронения подчиненных военнослужащих для дальнейшего присвоения их заработной платы и имущества по всем видам текущего обеспечения", – говорится в сообщении.