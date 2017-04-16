Боевики на Донбассе скрывают гибель сослуживцев, чтоб присваивать их зарплаты
Главари боевиков "ДНР" скрывают факты незаконного захоронения подчиненных
Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что на Донбассе командиры боевиков скрывают факты гибели подчиненных с целью присвоения себе их зарплат и имущества.
Об этом ГУР сообщает в Facebook.
"В подразделениях 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК выявлены факты сокрытия российским командным составом гибели и незаконного захоронения подчиненных военнослужащих для дальнейшего присвоения их заработной платы и имущества по всем видам текущего обеспечения", – говорится в сообщении.
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