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Боевики на Донбассе стреляют и днем, и ночью (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7855/94_main.1483545310.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/94_tn.1483545310.jpg Донбасс Противник 39 раз обстреливал позиции украинских военных, ситуация на востоке остается сложной 

Боевики на Донбассе стреляют и днем, и ночью (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 17:52

Противник 39 раз обстреливал позиции украинских военных, ситуация на востоке остается сложной 


Двое украинских бойцов ранены в зоне боевых действий за прошедшие сутки. Погибших нет – отчитываются в штабе боевой операции.

Противник 39 раз обстреливал позиции украинских военных. Тяжелого вооружения не применял, впрочем, открывал огонь и днем, и ночью.

Самая горячая точка на Луганском направлении – Попасная. Там военные зафиксировали 7 вооруженных провокаций.

На Мариупольском направлении две трети обстрелов приходятся на приморские рубежи – Водяное и Широкино.

На Донецком – в поле зрения боевиков Светлодарская дуга.

"Враг не прекращает применять запрещенные Минскими договоренностями минометы на Светлодарской дуге, в ходе обстрела позиций сил антитеррористической операции, расположенных в районе населенного пункта Луганское, оккупанты выпустили 35 минометных снарядов", – сказал Александр Мотузяник, спикер Министерства обороны Украины по вопросам боевой операции.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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