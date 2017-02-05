Боевики на всех направлениях продолжают обстреливать позиции украинских военных

Сегодня, 20:16

На мариупольском направлении из минометов боевики обстреляли Красногоровку, Водяное, Широкино и Гнутово

Боевики на всех направлениях продолжают обстреливать позиции украинских военных, фото Донбасс
Боевики на всех направлениях продолжают обстреливать позиции украинских военных, фото Донбасс

Боевики 40 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, один боец ВСУ ранен, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

"Российско-оккупационные войска на всех направлениях продолжили обстрелы наших позиций", – говорится в сообщении.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования из танков, 120 и 82 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно вели огонь по украинским позициям в Авдеевке. Танки вели огонь в районе Песков и Каменки. Из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь по Зайцевому, Опытному и Луганскому, а по Невельскому стрелял снайпер.

На мариупольском направлении из минометов боевики обстреляли Красногоровку, Водяное, Широкино и Гнутово. Из гранатометов и стрелкового оружия – Красногоровку, Марьинку, Лебединское, Новотроицкое. Снайперы обстреляли Гнутово и Павлополь. БМП – Широкино.

На луганском направлении НВФ из минометов 120 и 82 мм обстреляли Катериновку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Крымское. По Крымскому неоднократно огонь вели БМП противника. Здесь же и по Желтому стрелял снайпер.
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"Сегодня"

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