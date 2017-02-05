Боевики на всех направлениях продолжают обстреливать позиции украинских военных

На мариупольском направлении из минометов боевики обстреляли Красногоровку, Водяное, Широкино и Гнутово

Боевики 40 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, один боец ВСУ ранен, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

"Российско-оккупационные войска на всех направлениях продолжили обстрелы наших позиций", – говорится в сообщении.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования из танков, 120 и 82 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно вели огонь по украинским позициям в Авдеевке. Танки вели огонь в районе Песков и Каменки. Из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь по Зайцевому, Опытному и Луганскому, а по Невельскому стрелял снайпер.

На мариупольском направлении из минометов боевики обстреляли Красногоровку, Водяное, Широкино и Гнутово. Из гранатометов и стрелкового оружия – Красногоровку, Марьинку, Лебединское, Новотроицкое. Снайперы обстреляли Гнутово и Павлополь. БМП – Широкино.

На луганском направлении НВФ из минометов 120 и 82 мм обстреляли Катериновку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Крымское. По Крымскому неоднократно огонь вели БМП противника. Здесь же и по Желтому стрелял снайпер.