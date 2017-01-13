Боевики начали охоту на родственников украинских военных

Боевики решили заняться родственниками украинских военных. Об этом сообщает военный эксперт Дмитрий Тымчук.

"Руководство т.н. "МГБ "ДНР" отдало указание подчиненным структурным подразделениям начать активную отработку родственных связей военнослужащих руководящего звена подразделений ВС Украины с целью выявления тех из них, кто проживает на оккупированной территории", – рассказал эксперт.

По его словам, в случае выявления подобных родственников, их планируется использовать с целью шантажа и склонения к "сотрудничеству" указанных командиров и военачальников ВСУ.

Напомним, за минувшие сутки боевики 78 раз нарушили режим прекращения огня.