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Боевики начали охоту на родственников украинских военных http://www.segodnya.ua/img/article/7878/65_main.1484295361.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/65_tn.1484295361.jpg Донбасс Близких хотят использовать для шантажа и лояльности

Боевики начали охоту на родственников украинских военных

Сегодня, 10:13

Близких хотят использовать для шантажа и лояльности

Боевики ищут родственников военных. Фото: AFP
Боевики ищут родственников военных. Фото: AFP

Боевики решили заняться родственниками украинских военных. Об этом сообщает военный эксперт Дмитрий Тымчук.

"Руководство т.н. "МГБ "ДНР" отдало указание подчиненным структурным подразделениям начать активную отработку родственных связей военнослужащих руководящего звена подразделений ВС Украины с целью выявления тех из них, кто проживает на оккупированной территории", – рассказал эксперт.

По его словам, в случае выявления подобных родственников, их планируется использовать с целью шантажа и склонения к "сотрудничеству" указанных командиров и военачальников ВСУ.

Напомним, за минувшие сутки боевики 78 раз нарушили режим прекращения огня.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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