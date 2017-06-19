Боевики начали портить украинские паспорта

На протяжении последних двух месяцев фиксируются неоднократные факты умышленной порчи "пограничниками" самопровозглашенных "Л/ДНР" украинских паспортов. Об этом сообщает группа экспертов " Информационное сопротивление".

"При прохождении КПВВ на Донбассе они умышленно ставят штампы с гербами псевдореспублик в паспорта граждан, выезжающих с оккупированных территорий", – пояснили эксперты.

Напомним, за минувшие сутки боевики 47 раз нарушили режим прекращения огня.