Боевики накрыли "Градами" Авдеевку и пошли на штурм: в городе пожары и разрушения

Сегодня, 09:33

По предварительной информации, есть раненые

Боевики пошли на штурм Авдеевки. Фото: AFP
Боевики пошли на штурм Авдеевки. Фото: AFP

Сегодня ночью боевики обстреляли окрестности Авдеевки из реактивных систем залпового огня "Град". Об этом сообщает Штаб военной операции.

По предварительным данным, в результате обстрела повреждены несколько домов, также в городе вспыхнул пожар.

"Есть раненые среди местного населения. Информация уточняется", – отметили в Штабе.

Сейчас Авдеевка остается одной из самых горячих точек по всей линии разграничения. До четырех утра боевики выпустили в сторону расположенных здесь украинских позиций более восьмидесяти ракет "Град".

Напомним, из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду.
пожар, информация, боевики, били, раненые, разрушения, град, пожары, авдеевка, оккупанты, обстреляли
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Боевики накрыли "Градами" Авдеевку и пошли на штурм: в городе пожары и разрушения". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Многострадальная авдеевская промзона. Фото: Facebook

В РФ пообещали прекратить обстрелы Авдеевки – Жебривский

Сегодня, 09:08

Украинская сторона рассчитывает на прибытие наблюдателей ОБСЕ, пока будет "перемирие"

Донбасс

Обстрелы Авдеевки не прекращаются. Фото: AFP

Жители Авдеевки готовы бежать из города

Сегодня, 08:52

Люди остались без тепла, воды и электроэнергии, а обстрелы не прекращаются

Донбасс

Авдеевки осталась без тепла. Фото: Facebook

Бои под Авдеевкой: украинские военные понесли потери

Сегодня, 08:32

Ситуация остается напряженной, боевики использовали танки

Донбасс

Морг. Иллюстрация из открытых источников

60 российских военных находятся в морге Донецка - 72-я бригада ВСУ

Сегодня, 07:19

Украинские военные сообщили о больших потерях боевиков под Авдеевкой

Донбасс

фото sobytiya.net

Российская сторона в СЦКК блокирует ремонт теплоснабжения в Авдеевке

Сегодня, 03:16

Все службы находятся на низком старте в ожидании разрешения СЦКК

Донбасс

Павел Жебривский

В Авдеевке температура в домах жителей упала до 16-17 градусов тепла - Жебривский

Сегодня, 01:09

Спасатели перебрасывают в город дополнительные силы

Донбасс

В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение

В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение

Сегодня, 00:19

В городе создан координационный центр

Донбасс

Владимир Гройсман, фото Politeka

Ремонтные бригады готовы к восстановлению энергоснабжения Авдеевки сразу после прекращения обстрелов

Вчера, 23:59

Премьер отметил, что восстановление энергоснабжения будет означать запуск теплоснабжения, а также возможность запуска Авдеевского коксохимического завода

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования