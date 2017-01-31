Боевики накрыли "Градами" Авдеевку и пошли на штурм: в городе пожары и разрушения

По предварительной информации, есть раненые

Сегодня ночью боевики обстреляли окрестности Авдеевки из реактивных систем залпового огня "Град". Об этом сообщает Штаб военной операции.

По предварительным данным, в результате обстрела повреждены несколько домов, также в городе вспыхнул пожар.

"Есть раненые среди местного населения. Информация уточняется", – отметили в Штабе.

Сейчас Авдеевка остается одной из самых горячих точек по всей линии разграничения. До четырех утра боевики выпустили в сторону расположенных здесь украинских позиций более восьмидесяти ракет "Град".

Напомним, из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду.