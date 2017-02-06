Боевики нанесли удар по Авдеевке (фото)
В городе зафиксированы очередные разрушения жилого сектора
Боевики вновь обстреляли Авдеевку. Фото: соцсети
Боевики вновь обстреляли Авдеевку. Фото: соцсети
Боевики вновь обстреляли Авдеевку. Фото: соцсети
Боевики не прекращают ежедневно обстреливать Авдеевку. Об этом сообщает полиция Донецкой области.
По данным ведомства, за минувшие сутки в городе задокументированы новые разрушения. Пока известно о 12 поврежденных домах на восьми улицах Авдеевки. Наиболее досталось ул. Чернышевского, где пострадали сразу шесть строений.
"По данным фактам открытое уголовное производство по статье "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины", – подчернкули правоохранители.
Напомним, в районе Авдеевки с 29 января не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.
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