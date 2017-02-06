Боевики нанесли удар по Авдеевке (фото)

Сегодня, 10:34

В городе зафиксированы очередные разрушения жилого сектора


Боевики вновь обстреляли Авдеевку. Фото: соцсети

Боевики вновь обстреляли Авдеевку. Фото: соцсети

Боевики вновь обстреляли Авдеевку. Фото: соцсети

Боевики не прекращают ежедневно обстреливать Авдеевку. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По данным ведомства, за минувшие сутки в городе задокументированы новые разрушения. Пока известно о 12 поврежденных домах на восьми улицах Авдеевки. Наиболее досталось ул. Чернышевского, где пострадали сразу шесть строений.

"По данным фактам открытое уголовное производство по статье "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины", – подчернкули правоохранители.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. 
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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