Боевики нанесли удар по Красногоровке

Боевики обстреляли Красногоровку. Как сообщает полиция Донецкой области, инцидент произошел минувшей ночью.

"Под обстрел попала ул. Суворова. Снаряд разорвался у пятиэтажки. Местный житель 1950 года рождения получил ранение ноги в собственной постели – осколок залетел в квартиру, когда хозяева спали", – рассказали в полиции.

Правоохранители квалифицировали обстрел как "террористический акт".