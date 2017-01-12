Боевики нанесли удар по Красногоровке
В результате обстрела ранен мирный житель
Боевики обстреляли Красногоровку. Как сообщает полиция Донецкой области, инцидент произошел минувшей ночью.
"Под обстрел попала ул. Суворова. Снаряд разорвался у пятиэтажки. Местный житель 1950 года рождения получил ранение ноги в собственной постели – осколок залетел в квартиру, когда хозяева спали", – рассказали в полиции.
Правоохранители квалифицировали обстрел как "террористический акт".
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