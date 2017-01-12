Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Донецка
Боевики нанесли удар по Красногоровке http://www.segodnya.ua/img/article/7874/96_main.1484209374.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/96_tn.1484209374.jpg Донбасс В результате обстрела ранен мирный житель

Боевики нанесли удар по Красногоровке

Сегодня, 10:20

В результате обстрела ранен мирный житель

Боевики обстреляли Красногоровку.
Боевики обстреляли Красногоровку.

Боевики обстреляли Красногоровку. Как сообщает полиция Донецкой области, инцидент произошел минувшей ночью.

"Под обстрел попала ул. Суворова. Снаряд разорвался у пятиэтажки. Местный житель 1950 года рождения получил ранение ноги в собственной постели – осколок залетел в квартиру, когда хозяева спали", – рассказали в полиции.

Правоохранители квалифицировали обстрел как "террористический акт".
огонь, снаряд, мужчина, боевики, ранения, полицейские, курахово, местный житель, осколок
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Боевики нанесли удар по Красногоровке". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

На Донбассе обострилась обстановка. Фото: AFP

Обострение на Донбассе: боевики применили артиллерию и бронетехнику против военных

Сегодня, 10:07

Противник ведет активные обстрелы на всех направлениях

Донбасс

Военные несут потери. Фото: AFP

Украинские военные понесли серьезные потери

Сегодня, 09:39

За минувшие сутки есть погибший и раненые

Донбасс

Боевой снаряд упал недалеко от Авдеевского коксохимического завода. Фото: AFP

Боевики обстреляли Авдеевку: перебита ЛЭП, обесточена фильтровальная станция

Сегодня, 00:44

Фильтровальная станция обеспечивает водой Авдеевку и близлежащие поселки, а также частично города Донецк и Ясиноватую

Донбасс

На Донбассе неспокойно. Фото: AFP

В Донецке начался мощный бой

Вчера, 20:43

Город сотрясается от работы артиллерии

Донбасс

В Авдеевской промзоне боевики шесть часов обстреливали военных

Вчера, 20:19

На позиции военных ежедневно прилетает по несколько десятков мин

Донбасс

Мужчина не проникся идеями т.н. "ДНР". Фото: AFP

Боевик пожаловался на "прелести" жизни в "ДНР"

Вчера, 16:36

Мужчина рассказал о плохом отношении командиров

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.