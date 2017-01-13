Боевики нанесли удар по Марьинке

В четверг, 12 января, боевики обстреляли жилой сектор в Марьинке. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"Местная жительница находилась на собственном огороде, когда в нее попал осколок. 64-летняя женщина доставлена в больницу с ранением грудной клетки, однако от госпитализации отказалась", – пояснили правоохранители.

Предварительная квалификация инцидента – "террористический акт".