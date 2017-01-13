Боевики нанесли удар по Марьинке
Правоохранители квалифицировали инцидент как "теракт"
В четверг, 12 января, боевики обстреляли жилой сектор в Марьинке. Об этом сообщает полиция Донецкой области.
"Местная жительница находилась на собственном огороде, когда в нее попал осколок. 64-летняя женщина доставлена в больницу с ранением грудной клетки, однако от госпитализации отказалась", – пояснили правоохранители.
Предварительная квалификация инцидента – "террористический акт".
Вы сейчас просматриваете новость "Боевики нанесли удар по Марьинке". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии