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Боевики нанесли удар по Марьинке http://www.segodnya.ua/img/article/7878/55_main.1484292365.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/55_tn.1484292365.jpg Донбасс Правоохранители квалифицировали инцидент как "теракт"

Боевики нанесли удар по Марьинке

Сегодня, 09:23

Правоохранители квалифицировали инцидент как "теракт"

Боевики обстреляли Марьинку.
Боевики обстреляли Марьинку.

В четверг, 12 января, боевики обстреляли жилой сектор в Марьинке. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"Местная жительница находилась на собственном огороде, когда в нее попал осколок. 64-летняя женщина доставлена в больницу с ранением грудной клетки, однако от госпитализации отказалась", – пояснили правоохранители.

Предварительная квалификация инцидента – "террористический акт".
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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