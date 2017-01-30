Боевики нанесли удар по мирным жителям (фото)

Под обстрел попали люди в Ясиноватском районе

Боевики обстреляли село Ласточкино в Ясиноватском районе. Как сообщают местные жители, инцидент произошел сегодня. На данный момент информация о пострадавших отсутствует, однако уже появились первые снимки последствий атаки противника.

Напомним, в результате обстрела Авдеевки два раненых жителя находятся в реанимации. Состояние одного из пострадавших – крайне тяжелое.