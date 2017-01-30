Боевики нанесли удар по мирным жителям (фото)
Под обстрел попали люди в Ясиноватском районе
Боевики обстреляли село Ласточкино в Ясиноватском районе. Как сообщают местные жители, инцидент произошел сегодня. На данный момент информация о пострадавших отсутствует, однако уже появились первые снимки последствий атаки противника.
Напомним, в результате обстрела Авдеевки два раненых жителя находятся в реанимации. Состояние одного из пострадавших – крайне тяжелое.
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