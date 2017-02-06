Боевики нанесли удар по мирным жителям (фото)

Боевики обстреляли Красногоровку в Донецкой области. По информации местных жителей, противник открыл огонь в ночь с 5 на 6 февраля. На данный момент информация о возможных жертвах среди мирного населения отсутствует.

Напомним, на подконтрольных самопровозглашенной "ДНР" территориях растут панические настроения населения из-за дальнейшего обострения ситуации.