Боевики нанесли удар по мирным жителям Авдеевки: есть раненые

Сегодня, 14:20

Противник начал обстрел в воскресенье утром

Боевики нанесли удар по Авдеевке. Фото: полиция
Боевики нанесли удар по Авдеевке. Фото: полиция

Сегодня утром, 29 января, боевики обстреляли жилой сектор Авдеевки в районе ул. Заводской и Седово. Как сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин, в результате два человека получили ранения.

"Мужчина, 1976 года рождения, на момент обстрела находился во дворе. Рядом с ним разорвалась мина. Получил осколочное ранение спины, бедра и лицо. Находится в больнице. Женщина, 1959 года, шла домой по ул. Заводской, когда рядом разорвалась мина. Получила осколочное ранение бедра и спины. Также находится в больнице", – рассказал Аброськин.

Напомним, сегодня утром боевики начали проводить активные штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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