Боевики нанесли удар по окрестностям Мариуполя

Боевики обстреляли поселок Сартана на Мариупольском направлении. Об этом сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его информации, инцидент произошел сегодня, 3 февраля, в 5.30 утра.

"Повреждены ток агроцеха и частный дом. Пострадавших нет", – отметил Аброськин.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военных.