Боевики нанесли удар по окрестностям Мариуполя
Под огонь противника попал поселок Сартана
Боевики обстреляли поселок Сартана на Мариупольском направлении. Об этом сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
По его информации, инцидент произошел сегодня, 3 февраля, в 5.30 утра.
"Повреждены ток агроцеха и частный дом. Пострадавших нет", – отметил Аброськин.
Напомним, за минувшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военных.
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