Боевики нанесли удар по окрестностям Мариуполя

Сегодня, 09:46

Под огонь противника попал поселок Сартана

Боевики обстреляли Сартану. Фото: AFP
Боевики обстреляли Сартану. Фото: AFP

Боевики обстреляли поселок Сартана на Мариупольском направлении. Об этом сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его информации, инцидент произошел сегодня, 3 февраля, в 5.30 утра.

"Повреждены ток агроцеха и частный дом. Пострадавших нет", – отметил Аброськин.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военных.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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