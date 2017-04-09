Боевики нанесли удар по своим позициям

В разведке рассказали о мотивах поступка противника

Боевики продолжает практику обстрела собственных позиций с целью дискредитации украинских сил и создания "доказательной базы" нарушений ВСУ режима прекращения огня. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"8 апреля военнослужащие одного из подразделений 11 отдельного мотострелкового полка 1 армейского корпуса (Донецк) обстреляли соседние позиции из стрелкового оружия", – рассказали в разведке.

После этого боевики составили доклад о ведении снайперского огня со стороны ВСУ.

Напомним, на Донбассе воры поставили под угрозу десятки жизней.