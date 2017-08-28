Боевики нанесли удар по украинским пограничникам

Боевики обстреляли контрольный пункт пропуска "Майорск" в Донецкой области. Об этом сообщает Госпогранслужба.

По данным ведомства, инцидент произошел минувшим вечером, при этом противник вел огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия со стороны оккупированной Горловки.

"Во время обстрела граждане и транспортные средства на контрольном посту не находились. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали", – подчеркнули в Госпогранслужбе.

Напомним, за минувшие сутки боевики на Донбассе уменьшили количество обстрелов, а также не применяли минометы и другое тяжелое вооружение.