Боевики нанесли урон военным

Сегодня, 09:13

За минувшие сутки в украинских рядах есть погибший и раненые

Военные понесли потери. Фото: AFP
Военные понесли потери. Фото: AFP

Украинская сторона понесла потери на Донбассе. Об этом сообщает Штаб военной операции.

По данным ведомства, за минувшие сутки один боец погиб, еще двое получили ранения.

"Ситуация осложняется. Эпицентром огневого противостояния остается Приморское направление", – пояснили в Штабе.

Напомним, в Петровский район Донецка прибыли боевики неславянской внешности. Как сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление", по предварительной информации речь идет о чеченцах
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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