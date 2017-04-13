Боевики нанесли урон военным

За минувшие сутки в украинских рядах есть погибший и раненые

Украинская сторона понесла потери на Донбассе. Об этом сообщает Штаб военной операции.

По данным ведомства, за минувшие сутки один боец погиб, еще двое получили ранения.

"Ситуация осложняется. Эпицентром огневого противостояния остается Приморское направление", – пояснили в Штабе.

Напомним, в Петровский район Донецка прибыли боевики неславянской внешности. Как сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление", по предварительной информации речь идет о чеченцах