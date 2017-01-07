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Боевики нанесли урон военным http://www.segodnya.ua/img/article/7862/28_main.1483805954.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/28_tn.1483805954.jpg Донбасс Рождество на Донбассе проходит под звуки артиллерийских залпов

Боевики нанесли урон военным

Сегодня, 18:17

Рождество на Донбассе проходит под звуки артиллерийских залпов

Боевики не прекращают обстрелы. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
Боевики не прекращают обстрелы. Фото: Союз "Народная память"

Начиная с полуночи боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

По данным ведомства, в результате сегодняшних боевых действий трое украинских бойцов получили ранения. Как и прежде, наиболее горячей точкой остается Мариупольское направление. Здесь из 122 миллиметровой артиллерии противник вел огонь по Водяному, из минометов – Павлополю и Талаковке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Марьинку, Гнутово, Старогнатовку, Водяное, Талаковку и Широкино

На Луганском направлении под огонь минометов различных калибров попало Троицкое, гранатометов и стрелкового оружия – Новоалександровка и Новозвановка.

На Донецком направлении из 82 миллиметровых минометов и вооружения БМП боевики обстреливали Троицкое. Из гранатометов и стрелкового оружия – Пески, Авдеевку и Луганское. Кроме того, в районе Авдеевки военные отбили нападение диверсантов.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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