Боевики нанесли урон военным

Начиная с полуночи боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

По данным ведомства, в результате сегодняшних боевых действий трое украинских бойцов получили ранения. Как и прежде, наиболее горячей точкой остается Мариупольское направление. Здесь из 122 миллиметровой артиллерии противник вел огонь по Водяному, из минометов – Павлополю и Талаковке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Марьинку, Гнутово, Старогнатовку, Водяное, Талаковку и Широкино

На Луганском направлении под огонь минометов различных калибров попало Троицкое, гранатометов и стрелкового оружия – Новоалександровка и Новозвановка.

На Донецком направлении из 82 миллиметровых минометов и вооружения БМП боевики обстреливали Троицкое. Из гранатометов и стрелкового оружия – Пески, Авдеевку и Луганское. Кроме того, в районе Авдеевки военные отбили нападение диверсантов.