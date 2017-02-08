Боевики нанесли урон военным

За минувшие сутки боевики 89 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Донецком направлении из 152 и 122 миллиметровой артиллерии противник обстреливал Луганское. Из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия – Авдеевку, Опытное, Троицкое, Каменку, Пески, Южное, Луганское, Невельское, Зайцево, Каменку, Верхнеторецкое, Новгородское. В районе Авдеевки по украинским позициям огонь вел танк. По Луганскому и Верхнеторецкому- БМП.

На Мариупольском направлении из артиллерии и минометов противник обстреливал Талаковку, Марьинку, Чермалык и Гнутово. Из минометов – вел огонь по Новотроицкому, а из гранатометов и стрелкового оружия по Водяному, Павлополю, Лебединскому, Широкино и Березовому. По Павлополю огонь также вел БТР противника. По Марьинке – снайпер.

На Луганском направлении украинские позиции в районе Крымского обстреляли из 122 миллиметровой артиллерии. По Новотошковскому вели оногь из БМП.

За минувшие сутки в результате обстрелов трое украинских военных были ранены, еще трое – травмированы.