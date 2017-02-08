Боевики нанесли урон военным

Сегодня, 09:50

Украинская сторона понесла нелетальные потери

Донбасс сотрясают залпы. Фото: AFP
Донбасс сотрясают залпы. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 89 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Донецком направлении из 152 и 122 миллиметровой артиллерии противник обстреливал Луганское. Из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия – Авдеевку, Опытное, Троицкое, Каменку, Пески, Южное, Луганское, Невельское, Зайцево, Каменку, Верхнеторецкое, Новгородское. В районе Авдеевки по украинским позициям огонь вел танк. По Луганскому и Верхнеторецкому- БМП.

На Мариупольском направлении из артиллерии и минометов противник обстреливал Талаковку, Марьинку, Чермалык и Гнутово. Из минометов – вел огонь по Новотроицкому, а из гранатометов и стрелкового оружия по Водяному, Павлополю, Лебединскому, Широкино и Березовому. По Павлополю огонь также вел БТР противника. По Марьинке – снайпер.

На Луганском направлении украинские позиции в районе Крымского обстреляли из 122 миллиметровой артиллерии. По Новотошковскому вели оногь из БМП.

За минувшие сутки в результате обстрелов трое украинских военных были ранены, еще трое – травмированы.
БТР, огонь, марьинка, попасная, противник, Талаковка, Павлополь, гнутово, луганское, Новгородское, зайцево
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Боевики нанесли урон военным". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Гуманитарный штаб Рината Ахметова доставил медикаменты раненым из Марьинки. Фото: кадр из видео

Гуманитарный штаб Рината Ахметова доставил медикаменты раненым из Марьинки

Вчера, 23:10

Две женщины получили ранения во время обстрелов в городе

Донбасс

Боевики ОРДЛО. Фото: AFP

Количество обстрелов позиций ВСУ уменьшилось - штаб

Вчера, 18:57

Вместе с тем, по Авдеевке сегодня вел огонь танк противника, а Мариупольское направление "накрыли" минометами

Донбасс

Штаб Рината Ахметова доставил партию медикаментов раненым из Марьинки

Вчера, 17:28

Поддержку мирному населению Гуманитарной штаб предоставляет по обе стороны линии соприкосновения

Донбасс

Боевики ведут обстрелы на всех направлениях. Фото: AFP

Самые горячие точки Донбасса 7 февраля: интерактивная карта боев и обстрелов

Вчера, 13:45

Залпы артиллерии звучат по всей линии фронта

Донбасс

Боевики понесли потери. Фото: AFP

Тела мертвых боевиков в Россию из Донецка везут "КамАЗами" - разведка

Вчера, 11:27

Противник продолжает нести большие потери

Донбасс

Боевики устроили ловушку на военных. Фото: AFP

Снайперы боевиков устроили ловушку для украинских офицеров

Вчера, 11:09

Военные рассказали подробности инцидента

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования