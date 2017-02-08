Боевики нанесли урон военным
Украинская сторона понесла нелетальные потери
За минувшие сутки боевики 89 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.
Так, на Донецком направлении из 152 и 122 миллиметровой артиллерии противник обстреливал Луганское. Из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия – Авдеевку, Опытное, Троицкое, Каменку, Пески, Южное, Луганское, Невельское, Зайцево, Каменку, Верхнеторецкое, Новгородское. В районе Авдеевки по украинским позициям огонь вел танк. По Луганскому и Верхнеторецкому- БМП.
На Мариупольском направлении из артиллерии и минометов противник обстреливал Талаковку, Марьинку, Чермалык и Гнутово. Из минометов – вел огонь по Новотроицкому, а из гранатометов и стрелкового оружия по Водяному, Павлополю, Лебединскому, Широкино и Березовому. По Павлополю огонь также вел БТР противника. По Марьинке – снайпер.
На Луганском направлении украинские позиции в районе Крымского обстреляли из 122 миллиметровой артиллерии. По Новотошковскому вели оногь из БМП.
За минувшие сутки в результате обстрелов трое украинских военных были ранены, еще трое – травмированы.
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