Боевики нанесли урон военным: Донбасс сотрясают "Грады"
Противник также применил ракетные комплексы
За минувшие сутки боевики 46 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.
Так, на Мариупольском направлении из 82 миллиметровых минометов боевики обстреливали Водяное, из гранатометов и стрелкового оружия – Марьинку, Широкино, Талаковку, Чермалык, Павлополь и Гнутово. По Широкино также огонь вела БМП противника.
На Донецком направлении под огонь минометов различных калибров попали Зайцево, Авдеевка и Луганское. Ганатометов и крупнокалиберных пулеметов – Красногоровка, Авдеевка и Опытное. По Луганскому огонь вела БМП.
На Луганском направлении в районе Сизого боевики применили "Грады". По Новозвановке – вели огонь и из противотанковых управляемых ракетных комплексов.
За минувшие сутки в результате боевых действий пятеро украинских военных были ранены.
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