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Боевики нанесли урон военным: Донбасс сотрясают "Грады" http://www.segodnya.ua/img/article/7867/16_main.1484033811.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/16_tn.1484033811.jpg Донбасс Противник также применил ракетные комплексы

Боевики нанесли урон военным: Донбасс сотрясают "Грады"

Сегодня, 09:31

Противник также применил ракетные комплексы

На Донбассе не утихают бои. Фото: AFP
На Донбассе не утихают бои. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 46 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Мариупольском направлении из 82 миллиметровых минометов боевики обстреливали Водяное, из гранатометов и стрелкового оружия – Марьинку, Широкино, Талаковку, Чермалык, Павлополь и Гнутово. По Широкино также огонь вела БМП противника.

На Донецком направлении под огонь минометов различных калибров попали Зайцево, Авдеевка и Луганское. Ганатометов и крупнокалиберных пулеметов – Красногоровка, Авдеевка и Опытное. По Луганскому огонь вела БМП.

На Луганском направлении в районе Сизого боевики применили "Грады". По Новозвановке – вели огонь и из противотанковых управляемых ракетных комплексов. 

За минувшие сутки в результате боевых действий пятеро украинских военных были ранены.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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