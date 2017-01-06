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Боевики нанесли урон военным на Донбассе http://www.segodnya.ua/img/article/7860/70_main.1483720387.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/70_tn.1483720387.jpg Донбасс Противник продолжает обстрелы на всех направлениях

Боевики нанесли урон военным на Донбассе

Сегодня, 18:30

Противник продолжает обстрелы на всех направлениях

Обстрелы продолжаются. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
Обстрелы продолжаются. Фото: Союз "Народная память"

В предрождественские сутки боевики ведут огонь на всех направлениях. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Мариупольском направлении противник из минометов вел огонь по Павлополю, а из гранатометов и стрелкового оружия – Талаковке, Марьинке, Гнутово, Водяному и Широкино. Также по Широкино и Талаковке огонь вели снайперы.

На Луганском направлении Станицу Луганскую, Новотошковское и Новозвановку обстреляли из гранатометов.

На Донецком направлении под огонь минометов и крупнокалиберных пулеметов позиции военных в районе Луганского и Авдеевки. В районе Новотошковского двое военнослужащих получили ранения.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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