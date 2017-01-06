Боевики нанесли урон военным на Донбассе

Противник продолжает обстрелы на всех направлениях

В предрождественские сутки боевики ведут огонь на всех направлениях. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Мариупольском направлении противник из минометов вел огонь по Павлополю, а из гранатометов и стрелкового оружия – Талаковке, Марьинке, Гнутово, Водяному и Широкино. Также по Широкино и Талаковке огонь вели снайперы.

На Луганском направлении Станицу Луганскую, Новотошковское и Новозвановку обстреляли из гранатометов.

На Донецком направлении под огонь минометов и крупнокалиберных пулеметов позиции военных в районе Луганского и Авдеевки. В районе Новотошковского двое военнослужащих получили ранения.





