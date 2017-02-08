Боевики нашли виновного в смерти "Гиви"

Сегодня, 14:14

Советник главы МВД претензии противника воспринял с юмором

Боевики назвали свою версию гибели &quot;Гиви&quot;. Фото: AFP
Боевики назвали свою версию гибели "Гиви". Фото: AFP

В гибели донецкого боевика Михаила Толстых по кличке "Гиви" боевики так называемой "ДНР" обвинили украинских диверсантов и лично советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка. Об этом в Донецке заявил представитель боевиков Эдуард Басурин.

"По косвенным доказательствам можно смело утверждать, что данная трагедия организована украинскими спецслужбами. Не исключаем причастность к данному теракту советника министра внутренних дел Украины Шкиряка", — заявил Басурин.

Севтник министра отреагировал на слова боевика иронично: "Комментировать очередную пропагандистскую ересь Басурина нет смысла, конечно. Но по сути – своей откровенной тупостью Басурин подтвердил свою личную причастность к ликвидации", – написал Шкиряк в соцсетях.

После ликвидации "Гиви" боевики ввели в Донецке план "Перехват", от жителей требуется передавать в МГБ и МВД данные о выявленных "подозрительных лицах".

Напомним, "Гиви" был убит сегодня утром в Донецке на своей базе, куда вряд ли могли попасть украинские спецы. Гибель главаря "Сомали" настала в результате взрыва в его кабинете.

В Службе безопасности Украины прокомментировали ликвидацию "Гиви". Юрий Тандит отметил, что в СБУ не подтверждают и не опровергают информацию о смерти главаря бандформирования "Сомали".

В свою очередь в Кремле считают, что убийство "Гиви" является попыткой дестабилизировать ситуацию и отрицают любую причастность РФ к случившемуся.
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Автор:

Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

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