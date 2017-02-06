Боевики не хотят забирать с поля боя тела убитых под Авдеевкой – штаб

Боевики понесли многочисленные потери под Авдеевкой, однако тела убитых до сих пор не эвакуированы

Боевики понесли многочисленные потери под Авдеевкой, однако тела убитых до сих пор не эвакуированы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

"Отчаянные попытки российско-оккупационных войск захватить наши позиции в районе населенного пункта Авдеевка привели к многочисленным потерям среди боевиков. При этом, тела убитых террористов до сих пор остаются не эвакуированными из-за одностороннего нежелания оккупантов договариваться о прекращении огня", – говорится в сообщении.

В пресс-центре штаба АТО отмечают, что в течение нескольких последних дней украинская сторона неоднократно предлагала представителям ОРДЛО обеспечить соблюдение "режима тишины" в районе Авдеевской промзоны, чтобы осуществить поиск и эвакуацию погибших боевиков, однако никакого ответа на обращение украинской стороны так и не поступило.

"Указанное еще раз свидетельствует, что для командования российско-террористических войск поддержания эскалации боевых действий важнее, чем элементарное уважение к собственным людям, которые стали очередными жертвами кремлевской авантюры в Украине", – говорится в сообщении.

Напомним, с начала суток в зоне проведения АТО зафиксировали 40 обстрелов со стороны боевиков, один украинский военный ранен.