Боевики не оставляют попыток выбить военных со Светлодарской дуги

На Светлодарской дуге боевики не оставляют попыток захватить позиции украинских военных. Об этом рассказал спикер Минобороны Андрей Лысенко.

По его словам, минувшим утром противник атаковал под прикрытием огня артиллерии, минометов и бронетехники.

"Боевики выпустили более 100 мин и снарядов, однако украинские защитники отбили штурм врага, несмотря на плотный огонь противника", – пояснил Лысенко.

Сразу после неудачи боевики из пушек калибром 152-мм открыл огонь в сторону домов мирных жителей села Мироновка. Позже прифронтовой поселок был обстрелян противником еще дважды.