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Боевики не оставляют попыток выбить военных со Светлодарской дуги http://www.segodnya.ua/img/article/7824/52_main.1482494820.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/52_tn.1482494820.jpg Донбасс Противник регулярно получает отпор

Боевики не оставляют попыток выбить военных со Светлодарской дуги

Сегодня, 14:04

Противник регулярно получает отпор

Боевики продолжают атаковать. Фото: AFP
Боевики продолжают атаковать. Фото: AFP

На Светлодарской дуге боевики не оставляют попыток захватить позиции украинских военных. Об этом рассказал спикер Минобороны Андрей Лысенко.

По его словам, минувшим утром противник атаковал под прикрытием огня артиллерии, минометов и бронетехники.

"Боевики выпустили более 100 мин и снарядов, однако украинские защитники отбили штурм врага, несмотря на плотный огонь противника", – пояснил Лысенко.

Сразу после неудачи боевики из пушек калибром 152-мм открыл огонь в сторону домов мирных жителей села Мироновка. Позже прифронтовой поселок был обстрелян противником еще дважды.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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